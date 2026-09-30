Chandrapura Murder Case: दंपती के बाद घायल बेटे ने भी तोड़ा दम, पुलिस जांच पर उठे सवाल

रजनीश प्रसाद, बेरमो (बोकारो)। झारखंड के बोकारो जिले के चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के पश्चिमीपल्ली में 17 सितंबर की देर शाम हुई गोलीबारी में घायल 30 वर्षीय रोहित सिन्हा की बुधवार सुबह रांची के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।

इसके साथ ही इस वारदात में मरने वालों की संख्या तीन हो गई है। इससे पहले हथियारबंद अपराधियों की अंधाधुंध फायरिंग में डीवीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारी नरेश सिन्हा और उनकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई थी। रोहित सिन्हा की मंगलवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। बुधवार सुबह इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके परिजन विपिन सिन्हा ने रोहित की मौत की पुष्टि की है। बारिश के बीच घर पर बरसी थीं गोलियां वारदात 17 सितंबर की शाम करीब सात से आठ बजे के बीच हुई थी। उस समय क्षेत्र में तेज बारिश हो रही थी। इसी दौरान हथियारबंद अपराधियों ने पश्चिमीपल्ली में नरेश सिन्हा के घर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोली लगने से नरेश सिन्हा और उनकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका बेटा रोहित गंभीर रूप से घायल हो गया था।

इस वारदात के करीब एक पखवाड़े बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस अब तक न तो मामले का उद्भेदन कर सकी है और न ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। रोहित की मौत के बाद मामला और गंभीर हो गया है। घटना के बाद से पुलिस की कार्रवाई और कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं।