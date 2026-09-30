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Chandrapura Murder Case: दंपती के बाद घायल बेटे ने भी तोड़ा दम, पुलिस जांच पर उठे सवाल

By RAJNISH PRASAD Edited By: Mritunjay Pathak
Published: Wed, 30 Sep 2026 06:02 PM (IST)

Bokaro News: चंद्रपुरा में 17 सितंबर को हुई गोलीबारी में घायल रोहित सिन्हा की रांची में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिससे मृतकों की संख्या तीन हो गई है।

तीन की हत्या में बोकारो पुलिस के हाथ खाली। (फाइल फोटो)

तीन की हत्या में बोकारो पुलिस के हाथ खाली। (फाइल फोटो)

रजनीश प्रसाद, बेरमो (बोकारो)। झारखंड के बोकारो जिले के चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के पश्चिमीपल्ली में 17 सितंबर की देर शाम हुई गोलीबारी में घायल 30 वर्षीय रोहित सिन्हा की बुधवार सुबह रांची के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।

इसके साथ ही इस वारदात में मरने वालों की संख्या तीन हो गई है। इससे पहले हथियारबंद अपराधियों की अंधाधुंध फायरिंग में डीवीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारी नरेश सिन्हा और उनकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई थी।

रोहित सिन्हा की मंगलवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। बुधवार सुबह इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके परिजन विपिन सिन्हा ने रोहित की मौत की पुष्टि की है।

बारिश के बीच घर पर बरसी थीं गोलियां

वारदात 17 सितंबर की शाम करीब सात से आठ बजे के बीच हुई थी। उस समय क्षेत्र में तेज बारिश हो रही थी। इसी दौरान हथियारबंद अपराधियों ने पश्चिमीपल्ली में नरेश सिन्हा के घर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोली लगने से नरेश सिन्हा और उनकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका बेटा रोहित गंभीर रूप से घायल हो गया था।

इस वारदात के करीब एक पखवाड़े बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस अब तक न तो मामले का उद्भेदन कर सकी है और न ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। रोहित की मौत के बाद मामला और गंभीर हो गया है। घटना के बाद से पुलिस की कार्रवाई और कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं।

पहले के थानेदार चले गए, नए उतने जवाबदेह नहीं 

घटना के समय विक्रम कुमार चंद्रपुरा के थानेदार थे। संयोग से, जिस समय घटना हुई, उसी समय बोकारो के एसपी नाथू सिंह मीणा ने पुलिस पदाधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के आदेश जारी किए। आदेश जारी होने के बाद विक्रम कुमार चंद्रपुरा से चले गए और श्रीनिवास सिंह नए थानेदार बने।

कहा जाता है कि पुलिस पदाधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के कारण चंद्रपुरा थाना प्रभावित हुआ, जिससे अनुसंधान भी प्रभावित हुआ। इस मामले में पुलिस को जितनी गंभीरता दिखानी चाहिए थी, नहीं दिखाई।

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रांची के मेदांता अस्पताल में इलाजरत रोहित सिन्हा की मंगलवार देर रात मौत हो गई। पुलिस हत्याकांड की जांच में जुटी है। मामंले में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है।

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श्रीनिवास सिंह, थाना प्रभारी चंद्रपुरा