बोकारो के चंद्रपुरा में गोली मारकर पति-पत्नी की हत्या, बेटा गंभीर

जागरण संवाददाता, बेरमो (बोकारो)। झारखंड के बोकारो जिले के चंद्रपुरा प्रखंड के पश्चिमी पल्ली में गुरुवार की रात अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर नरेश सिन्हा (60) और उनकी पत्नी रेनू सिन्हा की हत्या कर दी। इस घटना में नरेश का बेटा भी जख्मी हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

घटना के बाद घायल मां-बेटे को स्थानीय स्तर पर प्राथमिक उपचार किया गया। इसके बाद स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बोकारो जनरल अस्पातल रेफर कर दिया गया। घटना एचएम-14 के पास हुई, जहां अज्ञात अपराधियों ने नरेश सिन्हा को गोली मार दी। गोली लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

नरेश सिन्हा मूल रूप से बिहार के गया के रहने वाले थे। वे डीवीसी में निजी कंपनी के तहत कार्य करते थे और कुछ दिन पहले सेवानिवृत्त हुए थे। अपराधियों ने नरेश सिन्हा की पत्नी रेनू सिन्हा और 30 वर्षीय बेटे रोहित को भी गोली मारी है। रेनू सिन्हा की भी मौत हो गई