SAIL ने अगस्त में बनाया रिकॉर्ड कैश कलेक्शन का कीर्तिमान, भिलाई शीर्ष पर

जागरण संवाददाता, बोकारो। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड( SAIL) ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 के दूसरी तिमाही के दूसरे में यानी की अगस्त में रिकार्ड कैश कलेक्शन कर अपने लक्ष्य को हासिल किया है। इसमें सबसे बड़ी भागीदारी भिलाई इस्पात संयंत्र की है।

भिलाई स्टील प्लांट 3,295 करोड़ रुपये नगद संग्रह हासिल कर पहले पायदान पर लगातार अपनी साख बनाए हुए है। जबकि 2,959 करोड़ रुपये प्राप्त कर बीएसएल दूसरे स्थान पर है। सेल मुख्यालय की ओर से अगस्त माह में बीएसएल सहित सभी इकाई को कुल 10,700 करोड़ रुपये नगद संग्रह प्राप्त करने का लक्ष्य दिया गया था। जिसके सापेक्ष सभी इकाइयों ने बेहतर कार्य का प्रदर्शन करते हुए कैश कलेक्शन के मद में 11,812 करोड़ रुपये प्राप्त किया है।