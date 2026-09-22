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बोकारो के प्रवीण कुमार बने SAIL के निदेशक वित्त, BSL में जश्न और बधाई

By Hari Shankar Pandey Edited By: Mritunjay Pathak
Published: Tue, 22 Sep 2026 05:28 PM (IST)

Bokaro News: प्रवीण कुमार को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) का नया निदेशक वित्त एवं लेखा चुना गया है।

SAIL के नए निदेशक वित्त एवं लेखा प्रवीण कुमार। (फाइल फोटो)

SAIL के नए निदेशक वित्त एवं लेखा प्रवीण कुमार। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. प्रवीण कुमार सेल के नए निदेशक वित्त एवं लेखा बने।

  2. बोकारो इस्पात संयंत्र के वित्त विभाग में मिठाई बांटी गई।

  3. प्रवीण कुमार ने करियर की शुरुआत बोकारो से की थी।

जागरण संवाददाता, बोकारो। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) में नए निदेशक वित्त एवं लेखा के पद पर प्रवीण कुमार के चयन के बाद बोकारो इस्पात संयंत्र (BSL) के वित्त विभाग में मिठाई बांटी गई। इस दौरान बीएसएल के अधिकारियों ने प्रवीण कुमार को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।

BSL News

बोकारो स्टील आफिसर एसोसिएशन के महासचिव सह वित्त विभाग के सहायक महाप्रबंधक अजय कुमार पाण्डेय ने कहा कि महाप्रबंधक प्रवीण कुमार का निदेशक वित्त के पद पर चयन किया जाना पूरे सेल परिवार के लिए एक गौरव की बात है।

प्रवीण कुमार मूल रूप से बोकारो के ही रहने वाले है। इसलिए यह नगर वासियों के लिए भी एक गौरव का क्षण है। भावी निदेशक वित्त एवं लेखा ने अपनी करियर की शुरूआत बोकारो इस्पात संयंत्र से ही की थी।

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अपने सेवाकाल में वित्त विभाग, ईआरपी विभाग आदि स्थानों में बेहतर कार्य करते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनकी योग्यता व अनुभव को देखते हुए निदेशक वित्त के पद पर उनका चयन किया गया है।

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