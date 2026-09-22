बोकारो के प्रवीण कुमार बने SAIL के निदेशक वित्त, BSL में जश्न और बधाई

जागरण संवाददाता, बोकारो। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) में नए निदेशक वित्त एवं लेखा के पद पर प्रवीण कुमार के चयन के बाद बोकारो इस्पात संयंत्र (BSL) के वित्त विभाग में मिठाई बांटी गई। इस दौरान बीएसएल के अधिकारियों ने प्रवीण कुमार को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।

बोकारो स्टील आफिसर एसोसिएशन के महासचिव सह वित्त विभाग के सहायक महाप्रबंधक अजय कुमार पाण्डेय ने कहा कि महाप्रबंधक प्रवीण कुमार का निदेशक वित्त के पद पर चयन किया जाना पूरे सेल परिवार के लिए एक गौरव की बात है।