पटना-रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस के इंजन में मिला महिला का कटा सिर, बोकारो स्टेशन पर मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, बोकारो। पटना-रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस के इंजन के अगले हिस्से में महिला का कटा हुआ सिर मिलने से शनिवार को बोकारो रेलवे स्टेशन पर सनसनी फैल गई। आरपीएफ की मौजूदगी में सिर को बाहर निकाला गया। इसके बाद जीआरपी ने पंचनामा की कार्रवाई पूरी कर उसे अपने कब्जे में ले लिया।

ट्रेन के प्लेटफार्म नंबर दो पर पहुंचते ही इंजन के अगले हिस्से से तेज बदबू आने लगी। चालक की सूचना पर आरपीएफ बोकारो और जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची। काफी खोजबीन के बाद कैटल गार्ड के समीप स्थित एक हॉल से करीब 50 वर्षीय महिला का कटा हुआ सिर बरामद किया गया।

गोमो से बढ़ती गई बदबू, चंद्रपुरा में भी हुई जांच जानकारी के अनुसार जनशताब्दी एक्सप्रेस में गोमो स्टेशन पर चालक बदला जाता है। वहां ट्रेन के इंजन से बदबू आने की सूचना पर मामूली जांच की गई थी। उस समय आशंका जताई गई कि संभवत: कोई चूहा मरकर इंजन के किसी हिस्से में फंस गया होगा। इसके बाद ट्रेन चंद्रपुरा पहुंची तो बदबू और तेज हो गई।