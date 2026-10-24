CCL की खासमहल परियोजना के 22 सेवानिवृत्त कर्मियों को मिलेगा बकाया वेतन, प्रबंधन ने 1 दिसंबर तक भुगतान का दिया आश्वासन

संवाद सहयोगी, फुसरो (बोकारो)। सीसीएल बीएंडके क्षेत्र की खासमहल परियोजना से सेवानिवृत्त 22 कर्मियों के बकाया वेतन का भुगतान एक दिसंबर तक किया जाएगा। शुक्रवार को महाप्रबंधक कार्यालय में प्रबंधन और एनसीओईए (सीटू) के प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई वार्ता में इस पर सहमति बनी।

प्रबंधन की ओर से लिखित आश्वासन मिलने के बाद यूनियन ने 26 अक्टूबर से प्रस्तावित अनशन आंदोलन को 10 दिसंबर तक स्थगित कर दिया। विदित हो कि वर्ष 2022 के बाद खासमहल परियोजना से सेवानिवृत्त हुए 22 कर्मियों का फरवरी 2022 के 11 दिनों का वेतन अब तक लंबित था। इस मामले को लेकर यूनियन की ओर से प्रबंधन को कई बार पत्राचार किया गया, लेकिन भुगतान नहीं हो सका।

सीटू के क्षेत्रीय सचिव विजय कुमार भोई ने कहा कि यूनियन लगातार बकाया वेतन भुगतान की मांग कर रही थी। प्रबंधन की ओर से जांच के बाद भुगतान का आश्वासन दिया जाता रहा, लेकिन इस दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि बकाया भुगतान की प्रतीक्षा के दौरान दो-तीन सेवानिवृत्त कर्मियों का निधन भी हो गया।