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झारखंड के कथारा कोलियरी में कोयला धंसने से 3 महिलाओं की दबकर मौत, 4 घायल

By RAJNISH PRASAD Edited By: Nishant Bharti
Published: Thu, 05 Nov 2026 07:48 AM (IST)

सीसीएल कथारा कोलियरी में बुधवार देर रात कोयला धंसने से तीन महिलाओं की मौत हो गई और चार लोग गंभीर ...और पढ़ें

कोयला धंसने से 3 महिलाओं की मौत

कोयला धंसने से 3 महिलाओं की मौत

HighLights

  1. कथारा कोलियरी में कोयला धंसने से बड़ा हादसा हुआ।

  2. हादसे में तीन महिलाओं की दुखद मौत, चार घायल हुए।

  3. महिलाएं जलावन के लिए कोयला चुनने गई थीं।

रजनीश प्रसाद, बेरमो। सीसीएल कथारा क्षेत्र की कथारा कोलियरी में गुरुवार की सुबाह करीब तीन से चार बजे के बीच स्टॉक में रखा कोयला धंसने से तीन महिलाओं की मौत हो गई। 

हादसे में सात लोग कोयले के मलबे में दब गए थे। इनमें तीन महिलाओं की मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है।

जलावन के लिए कोयला चुनने गई थी

मृतकों की पहचान स्थानीय निवासी हीरालाल की पत्नी, गल्लू यादव की पत्नी पुष्पा देवी और विश्वनाथ की पत्नी कौशल्या देवी के रूप में हुई है। 

बताया जाता है कि सभी लोग घरेलू उपयोग के लिए जलावन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए कोयला चुनने गए थे। हादसे का शिकार हुए सातों लोग सीसीएल के कर्मचारी नहीं थे। घटना के बाद क्षेत्र में शोक और अफरा-तफरी का माहौल है।

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