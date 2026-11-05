झारखंड के कथारा कोलियरी में कोयला धंसने से 3 महिलाओं की दबकर मौत, 4 घायल

रजनीश प्रसाद, बेरमो। सीसीएल कथारा क्षेत्र की कथारा कोलियरी में गुरुवार की सुबाह करीब तीन से चार बजे के बीच स्टॉक में रखा कोयला धंसने से तीन महिलाओं की मौत हो गई।

हादसे में सात लोग कोयले के मलबे में दब गए थे। इनमें तीन महिलाओं की मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है।