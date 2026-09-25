बोकारो-तेनुघाट नहर मार्ग से उछलकर पानी में दौड़ी फार्च्यूनर, दो घायल

जागरण संवाददाता, बेरमो (बोकारो)। बारिश के बीच सड़क पर जमा कीचड़ ने गुरुवार देर रात तेनुघाट-बोकारो नहर मार्ग पर एक फार्च्यूनर को ऐसा बेकाबू किया कि कार सड़क छोड़ सीधे नहर के पानी में जा दौड़ी।

चांपी के समीप हुए इस हादसे में चालक समेत दो लोग घायल हो गए। गनीमत रही कि दोनों ने कार के नहर में गिरते ही समय रहते छलांग लगा दी और जान बचा ली।

घटना की सूचना मिलने पर तेनुघाट ओपी प्रभारी भजनलाल महतो पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने दोनों घायलों को तत्काल अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उनका प्राथमिक उपचार किया।

घायलों की पहचान जैनामोड़ के मोहनपुर निवासी रोहित कुमार और बबलू कुमार के रूप में हुई है। चिकित्सकों के अनुसार दोनों खतरे से बाहर हैं।

बताया गया कि दोनों कार सवार जैनामोड़ के मोहनपुर से चांपी स्थित अपने मामा अजय महतो के घर आए थे। वहां से वापस जैनामोड़ लौटने के दौरान नहर मार्ग पर लगातार हो रही बारिश के कारण सड़क पर भारी मात्रा में कीचड़ जमा था।