जागरण संवाददाता, बोकारो। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नवाचार व तकनीकी कौशल निखारने के उद्देश्य से डीपीएस बोकारो व बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बीआईटी मेसरा, रांची के बीच संयुक्त शोध एवं विकास व क्षमता निर्माण को लेकर गुरुवार को एकरारनामा किया गया।

दोनों संस्थानों ने हाथ मिलाया है। इससे एआई व शोध के क्षेत्र में नए द्वार खुलेंगे। बीआईटी मेसरा में समारोह के दौरान समझौता ज्ञापन पर डीपीएस बोकारो के प्राचार्य डॉ. एएस गंगवार एवं बीआईटी मेसरा की ओर से रजिस्ट्रार डॉ. राजेश जैन ने हस्ताक्षर किए।

आरंभिक चरण में अगले तीन वर्षों के लिए प्रभावी इस करार के तहत अब बीआईटी मेसरा के प्राध्यापक, शोधकर्ता व तकनीकी विशेषज्ञ सीधे तौर पर डीपीएस बोकारो के विद्यार्थियों व शिक्षकों को अपना विशद ज्ञान और व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

इस साझेदारी के माध्यम से स्कूली स्तर पर ही विद्यार्थियों को भविष्य की उन तकनीकों से रूबरू कराया जाएगा, जो आज वैश्विक स्तर पर बदलाव ला रही हैं। समझौते के तहत दोनों संस्थान मिलकर ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, कम्प्यूटेशनल थिंकिंग, स्टेम एजुकेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑटोमेशन, डेटा साइंस व अंतर्विषयक शोध जैसे उभरते क्षेत्रों में कार्य करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य रटने की परंपरा से इतर विद्यार्थियों में समस्या-समाधान, रचनात्मकता, उद्यमिता और उभरती तकनीकों के नैतिक व जिम्मेदार उपयोग की संस्कृति विकसित करना है। एमओयू के प्रविधान के अनुसार, डीपीएस बोकारो के छात्र-छात्राओं को अब न केवल कक्षाओं में अतिथि व्याख्यान और विशेषज्ञ संवाद का लाभ मिलेगा, बल्कि उन्हें बीआईटी मेसरा की उन्नत प्रयोगशालाओं, अनुसंधान केंद्रों और नवाचार इकोसिस्टम के शैक्षणिक भ्रमण (एक्सपोजर विजिट) का भी अवसर प्राप्त होगा।