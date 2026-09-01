CISF में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, हिमांशु पाण्डेय बने IG; विनिता ठाकुर को ADG North का अतिरिक्त प्रभार

जागरण संवाददाता, बोकारो। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) Delhi Headquarters ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए अपने दो महत्वपूर्ण सेक्टर एडीजी नार्थ तथा IG Central Sector Bhilai के पद पर नए अधिकारियों को मंगलवार एक सितंबर से दायित्व संभाल लिया है।

ADG North Sector के पद पर दिल्ली मुख्यालय में कार्यरत एडीजी एयरपोर्ट सेक्टर Vinita Thakur को अगले आदेश तक एडीजी नार्थ सेक्टर का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। नार्थ सेक्टर के एडीजी Sudhir Kumar 31 अगस्त 2026 को अपने पद से सेवानिवृत हो गए।