CBI के हत्थे चढ़े तीन अधिकारियों की कारस्तानी का पूरा खुलासा, CISF हेड कांस्टेबल की शिकायत पर खुला रिश्वतखोरी का खेल

जागरण संवाददाता, धनबाद। CBI की एंटी करप्शन ब्रांच (ACB) रांची ने रिश्वतखोरी के मामले में तीन दिन पहले क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, रांची के तीन अधिकारियों को 48,400 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार अधिकारियों में वरिष्ठ लेखा अधिकारी संतोष महतो, सहायक लेखा अधिकारी सुनील कुमार और सुजीत सिंह शामिल थे।

सीबीआइ ने गिरफ्तारी के मामले में जो प्राथमिकी दर्ज की है उसमें तीनों अधिकारियों की भ्रष्टाचार की पूरी कहानी सामने आई है। यह प्राथमिकी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित CISF यूनिट मेजा ऊर्जा निगम (NTPC) के हेड कांस्टेबल रविकांत त्रिपाठी की शिकायत पर दर्ज की गई है।

त्रिपाठी की यूनिट के विभिन्न प्रकार के बिलों का भुगतान करने के लिए आरोपितों ने 50 हजार रुपये की मांग की थी। राशि नहीं देने पर उनके बिल का भुगतान रोक दिया गया। इस बात का खुलासा त्रिपाठी की शिकायत पर सीबीआई की ओर से दर्ज प्राथमिकी में किया गया है।

प्राथमिकी के अनुसार त्रिपाठी ने भुगतान के लिए अपने सारे बिल रीजनल पे एंड अकाउंट्स आफिस (आरपीएओ) सीआइएसएफ रांची को भेजा था। शिकायत में यह भी आरोप है कि आरपीएओ सीआइएसएफ के असिस्टेंट अकाउंट आफिसर सुनील कुमार और अकाउंट आफिसर संतोष कुमार महतो ने इन लंबित बिलों की प्रोसेसिंग और भुगतान के लिए 50,000 रुपये तक की अनुचित रिश्वत की मांग की थी। जबकि त्रिपाठी यह रिश्वत नहीं देना चाहते थे।