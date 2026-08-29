कोयला चोरी से झारखंड की बदनामी पर हेमंत सरकार गंभीर, धनबाद में हुई उच्चस्तरीय बैठक; BCCL से मांगी गई रिपोर्ट

मृत्युंजय पाठक, धनबाद। झारखंड और धनबाद कोयलांचल में कोयले की चोरी कोई नई बात नहीं है। लेकिन, अब पानी सिर से ऊपर बह रहा है। साइकिल या बाइक से कोयले की चोरी की बात नहीं हो रही है। अब कोल इंडिया की इकाई-बीसीसीएल, ईसीएल और सीसीएल में काम करने वाली कतिपय आउटसोर्सिंंग कंपनियों से कोयला हाईवा से उठकर सीधे भट्ठों और चोर बाजार में पहुंच रहा है।

50 प्रतिशत कोयला पहुंच रहा चोर बाजार में एक आकलन के अनुसार कई आउटसोर्सिंग कंपनियों का 50 प्रतिशत तक कोयला चोर बाजार में पहुंच रहा है। और यह सब संगठित गिरोह कर रहा है। पुलिस के कुछ बड़े अधिकारियों का भी संरक्षण प्राप्त है।

यह बात जब केंद्र सरकार तक पहुंची तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उच्चस्तरीय बैठक कर कोयला कंपनियों और सीआइएसएफ के अधिकारियों को कोयला चोरी रोकने के लिए दिशा-निर्देश दिए। गृह मंत्री द्वारा कोयला चोरी पर बैठक करने के बाद CISF ने अभियान चला रखा है। वहीं, कोयला मंत्रालय, कोयला कंपनियों और सीआइएसएफ का आरोप है कि उन्हें पुलिस-प्रशासन का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। इससे झारखंड सरकार की बदनामी हो रही है।

सांसदों ने कोयला कंपनियों और पुलिस-प्रशासन के साथ की समीक्षा कोयले की चोरी को लेकर झारखंड की हो रही बदनामी को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गंभीरता से लिया है। उनके निर्देश पर शुक्रवार को धनबाद में उच्चस्तरीय बैठक हुई। इसमें भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर झामुमो के तीन सांसद-विजय हांसदा, सरफराज अहमद और महुआ माजी पहुंचे थे।

बैठक में धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन, एसएसपी प्रभात कुमार, बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल, ईसीएल, सेल और सीआइएसएफ के अधिकारी भी शामिल थे। बैठक में कोयला चोरी की समीक्षा की गई। साथ ही कोयला चोरी के कारण, पुलिस और कोयला कंपनियों के बीच आरोप-प्रत्यारोप तथा चोरी रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई।

चार दिन के अंदर मांगी गई विस्तृत रिपोर्ट बैठक में झामुमो के सांसदों ने कोयला चोरी से संबंधित कई बिंदुओं पर बीसीसीएल से जानकारी मांगी। इनमें-कितनी गाड़ियां कोयला लेकर गुजरती हैं, कितनी गाड़ियों के संबंध में चोरी या अवैध परिवहन की शिकायत थानों में दर्ज कराई गई, किन मामलों में प्राथमिकी हुई और किन मामलों में कार्रवाई नहीं हुई, जैसे बिंदु शामिल हैं।



सांसदों की ओर से संबंधित अधिकारियों और कंपनियों को चार दिन के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा गया है। रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कोयला चोरी किन कारणों से हो रही है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि कोयला चोरी पर प्रभावी तरीके से रोक लगाई जाए।

CM के निर्देश पर धनबाद पहुंचा सांसदों का प्रतिनिधिमंडल राजमहल के सांसद विजय हांसदा ने कहा कि कुछ लोगों के कारण झारखंड की बदनामी नहीं होने दी जाएगी। झारखंड अपने खनिज संसाधनों के बल पर देश को संवारता है। इसलिए कोयला चोरी रोकना जरूरी है। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री के निर्देश पर सांसदों का दल धनबाद पहुंचा और अधिकारियों के साथ बैठक की।