कोयला और इस्पात क्षेत्रों में सुरक्षा होगी दोगुनी, 500 अतिरिक्त CISF जवानों की तैनाती की तैयारी

जागरण संवाददाता, बोकारो। भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कोयला कंपनी बीसीसीएल धनबाद तथा महारत्न कंपनी सेल के बोकारो इस्पात संयंत्र में सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह मुकम्मल करने के लिए स्थानीय प्रबंधन तथा सीआइएसएफ के महानिदेशक ने आंतरिक रणनीति तैयार की है।

CISF के डीजी प्रवीर रंजन ने बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल तथा बीएसएल के निदेशक प्रभारी प्रिय रंजन के साथ वार्ता कर आपसी समन्वय के साथ वर्तमान एवं भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए एक रोडमैप तैयार किया है।



DG CISF अपने एक दिवसीय दौरे पर बीसीसीएल धनबाद तथा बीएसएल बोकारो आए थे। योजना के तहत कोल सेक्टर की इकाइयों में कोयले की चोरी और तस्करी पर रोक लगाने के लिए यहां 500 अतिरिक्त सीआइएसएफ जवानों की तैनाती की जाएगी। खदानों तथा संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी के लिए ड्रोन सर्विलांस और जीपीएस युक्त उपकरणों का पूर्ण रूप से इस्तेमाल किया जाएगा।



कोयले के अवैध खनन तथा लोहा चोरी पर अंकुश लगाने के लिए माफियाओं तथा चोरों के खिलाफ ठोस कार्रवाई हो, इसके लिए सीआइएसएफ, बीसीसीएल प्रबंधन, सेल प्रबंधन तथा स्थानीय पुलिस के बीच बेहतर तालमेल व समन्वय स्थापित किया जाएगा।

कोल तथा स्टील सेक्टर की इकाइयों के संदिग्ध ठिकानों तथा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित रूप से औचक निरीक्षण तथा विशेष अभियान चलाकर सरकारी संपत्ति की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।



वहीं, बीसीसीएल धनबाद, सीसीएल करगली आदि कोल सेक्टर की इकाइयों में सीआइएसएफ एमएमडीआर एक्ट के तहत कोयला चोरी व तस्करी के मामले दर्ज कर माफियाओं को सलाखों के पीछे भेजेगी।

सैनिक सम्मेलन में सुनी जवानों की समस्या केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीर रंजन का बतौर डीजी यह उनका पहला बीसीसीएल धनबाद व बीएसएल बोकारो इकाई का दौरा था। उनके आगमन पर बल सदस्य व अधिकारियों ने उन्हें गार्ड आफ आर्नर देकर उनका स्वागत किया।