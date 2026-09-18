आय से अधिक संपत्ति मामले में CISF DIG शिप्रा पर CBI का शिकंजा, मुख्यालय भी कर रहा जांच
CBI ने सीआइएसएफ डीआइजी शिप्रा श्रीवास्तव और उनके पति जीवनलाल लाविदिया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में प्राथमिकी दर्ज की है।
HighLights
सीबीआई ने डीआइजी शिप्रा श्रीवास्तव व पति पर प्राथमिकी दर्ज की।
पति जीवनलाल पर आय से 57% अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप।
सीआइएसएफ मुख्यालय भी मामले की अपने स्तर पर छानबीन में जुटा।
जागरण संवाददाता, बोकारो। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की उप महानिरीक्षक शिप्रा श्रीवास्तव तथा उनके पति जीवनलाल लाविदिया पर आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
शिप्रा श्रीवास्तव वर्तमान समय में सीआइएसएफ नार्थ ईस्ट सेक्टर गुवाहाटी मुख्यालय में बतौर डीआइजी के पद पर कार्यरत है। जबकि उनके प्रति जीवनलाल हैदराबाद में आयकर आयुक्त के पद पर सेवारत हैं।
शिप्रा के पति जीवनलाल पर आरोप है की वह 1 अप्रैल 2022 से 10 मई 2025 की अवधि के दौरान अपनी आय के ज्ञात स्त्रोतों से अधिक की संपत्ति अर्जित किये थे। जहां उनकी कुल आय 1,95,74,358 रुपये थी। जबकि उनकी कुल संपत्ति और खर्च 3,07,52,247 रुपया था।
इस तरह उन्होंने 1,11,77,889 रुपये आय से अधिक जुटा ली, जो की उनके वास्तविक आय ज्ञात से 57.10 प्रतिशत अधिक है। इस पूरे मामले में डीआइजी शिप्रा श्रीवास्तव पर आरोप है कि वे अपने पति जीवनलाल के साथ कथित आय से अधिक संपत्ति को अर्जित करने में उनकी मदद की है।
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इसके बाद सीआइएसएफ नई दिल्ली मुख्यालय भी अपने स्तर से मामले की छानबीन में जुट गया है। बता दें की शिप्रा श्रीवास्तव के पति जीवनलाल भारतीय राजस्व सेवा में 2004 बैंच के अधिकारी है।
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