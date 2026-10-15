CISF में बड़ा फेरबदल: स्टील सेक्टर भिलाई, पावर कोलकाता और कोल रांची के नियंत्रण में; नया सुरक्षा ढांचा लागू

जागरण संवाददाता, बोकारो। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) के दिल्ली मुख्यालय ने एक अहम फैसला लेते हुए स्टील, कोल, पावर, पोर्ट, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष संस्थान, परिवहन एवं मेट्रो, सरकारी एवं ऐतिहासिक इमारतों, तेल संयंत्रों, प्रशिक्षण केंद्रों तथा एयरपोर्ट सेक्टर की इकाइयों का विभाजन कर उनके नियंत्रण क्षेत्र की जिम्मेदारी में बड़ा बदलाव किया है।

इसके साथ ही सेल के बोकारो, बीपीएससीएल, दुर्गापुर, बर्नपुर, राउरकेला, भिलाई, सलेम सहित देश के अलग-अलग स्थानों पर संचालित स्टील सेक्टर की कुल 27 सीआइएसएफ यूनिट का नियंत्रण सेंट्रल सेक्टर, भिलाई के महानिरीक्षक पीयूष पांडेय को सौंप दिया जाएगा। वहीं, सीटीपीएस चंद्रपुरा, बीटीपीएस बोकारो थर्मल, टीटीपीएस ललपनिया, डीवीसी पंचेत, केटीपीएस कोडरमा, पीटीपीएस पतरातू और बीटीपीपी बक्सर सहित सीआइएसएफ की लगभग 54 छोटी-बड़ी पावर इकाइयों की निगरानी अब नॉर्थ ईस्ट सेक्टर के जोन-1, कोलकाता के महानिरीक्षक एके मोहनका संभालेंगे। कोल सेक्टर की बीसीसीएल धनबाद, एनसीएल नेवेली, सीसीएल करगली एवं मगध-आम्रपाली, एसईसीएल बिलासपुर, ईसीएल शीतलपुर, कोल माइनिंग हजारीबाग और एनसीएल सिंगरौली सहित सीआइएसएफ की कुल 22 इकाइयों की कमान अब पूर्वी खंड, रांची के महानिरीक्षक प्रबोध चंद्रा को सौंपी जाएगी।

यह योजना 15 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगी। इस संबंध में परिपत्र जारी कर दिया गया है। सीआइएसएफ मुख्यालय यह निर्णय सभी सेक्टरों की इकाइयों की सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक और अधिक केंद्रित बनाने तथा विभागीय कार्यप्रणाली में सुधार के उद्देश्य से ले रहा है।