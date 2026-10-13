SAIL Board में केंद्र के दो नए सदस्य नामित, IAS सरिता चौधरी और विनोद कुमार ओझा को मिली जगह

जागरण संवाददाता, बोकारो। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) के निदेशक मंडल में भारत सरकार की ओर से नामित दो नए सदस्यों का चयन कर लिया गया है। इस पद के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सरिता चौधरी तथा विनोद कुमार ओझा को सेल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सदस्य के रूप में नामित किया गया है।

इसकी आधिकारिक सूचना सेल मुख्यालय की ओर से मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को दे दी गई है। इसके साथ ही सेल में मुख्य महाप्रबंधक से अधिशासी निदेशक पद तक लंबित पदोन्नति योजना समेत कई महत्वपूर्ण मसलों का समाधान अब जल्द संभव हो सकेगा।

महारत्न कंपनी सेल में उक्त दोनों अधिकारियों की बोर्ड सदस्य के रूप में नियुक्ति के साथ ही यहां निदेशक मंडल में सदस्यों की संख्या 9 से बढ़कर 10 हो जाएगी। स्वतंत्र निदेशकों के चयन की प्रक्रिया तेज सेल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कार्यकारी निदेशक, स्वतंत्र निदेशक और भारत सरकार की ओर से नामित सदस्यों के लिए कुल 18 पद सृजित हैं। वर्तमान में निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के सात पद रिक्त हैं। इनमें से केवल एक पद पर प्रणव राय कार्यरत हैं।