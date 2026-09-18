CCL में रिश्वतखोरी पर CBI का बड़ा एक्शन, 18 हजार लेते दो क्लर्क रंगेहाथ गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बेरमो (बोकारो)। सीसीएल कथारा एरिया की गोविंदपुर परियोजना कार्यालय में शुक्रवार को धनबाद सीबीआई की टीम ने छापामारी कर सीएमपीएफ और पेंशन भुगतान के नाम पर 18 हजार रुपये रिश्वत लेते दो डीलिंग क्लर्क को रंगे हाथ गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार आरोपितों में सीएमपीएफ डीलिंग क्लर्क मेघलाल महतो और पेंशन डीलिंग क्लर्क मोहम्मद इम्तियाज शामिल हैं। इंस्पेक्टर रघुनाथ कुमार के नेतृत्व में पहुंची टीम ने सुबह करीब साढ़े 11 बजे कार्रवाई की। दोनों को गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई टीम अपने साथ ले गई। अचानक हुई कार्रवाई से परियोजना कार्यालय में अफरातफरी का माहौल बन गया।

कर्मचारियों में पूरे दिन सीबीआई की कार्रवाई को लेकर चर्चा होती रही। विदित हो कि सीसीएल में घूसखोरी के बाद सीबीआई की यही पहली कार्रवाई नहीं है। सीसीएल में घूसखोरी एवं भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई पहले भी मामला सेवानिवृत्त कर्मचारी के भुगतान से जुड़ा है बताया जाता है कि गोविंदपुर परियोजना के सर्वे विभाग में कार्यरत जनता नगर निवासी रसूल जमा करीब सात माह पहले सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्ति के कई महीने बीत जाने के बाद भी उनका सीएमपीएफ और पेंशन भुगतान लंबित था।