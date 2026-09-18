बोकारो में बड़े पैमाने पर पुलिस अधिकारियों का तबादला, 24 अफसरों का हुआ ट्रांसफर; कई थाना प्रभारी बदले

जागरण संवाददाता, बोकारो। Bokaro Police Transfer विधि-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए बोकारो के एसपी नाथू सिंह मीणा ने 24 पुलिस अधिकारियों का स्थानांतरण किया है। एसपी ने सभी अधिकारियों को 24 घंटे के अंदर अपने नए पदस्थापन स्थान पर योगदान देने का आदेश दिया है।

जारी आदेश के अनुसार, पुलिस केंद्र बोकारो में तैनात इंस्पेक्टर नित्यानंद महतो को थाना प्रभारी बेरमो बनाया गया है। बेरमो के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रोहित कुमार सिंह को थाना प्रभारी बीटीपीएस, सेक्टर चार के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर संजय कुमार को थाना प्रभारी माराफारी और पुलिस केंद्र की इंस्पेक्टर ममता कुमारी को थाना प्रभारी बीएस सिटी बनाया गया है।

पुलिस केंद्र में तैनात इंस्पेक्टर विक्रांत कुमार को थाना प्रभारी सेक्टर छह और यातायात के इंस्पेक्टर नितीश कुमार को थाना प्रभारी सेक्टर चार की जिम्मेदारी दी गई है। बीएस सिटी के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुदामा कुमार दास को थाना प्रभारी सेक्टर-12, साइबर थाना के इंस्पेक्टर अरविंद कुमार को बेरमो अंचल और सेक्टर-12 के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र सिंह को चास मुफस्सिल अंचल भेजा गया है। साइबर थाना के इंस्पेक्टर अनिल कच्छप को गोमिया अंचल और सेक्टर छह की थाना प्रभारी इंस्पेक्टर संगीता को चंदनकियारी अंचल में बतौर इंस्पेक्टर तैनात किया गया है। पुलिस केंद्र में तैनात इंस्पेक्टर सुषमा कुमारी को थाना प्रभारी यातायात, बीटीपीएस के थाना प्रभारी पिंकू कुमार यादव और माराफारी के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मोहम्मद आजाद खां को साइबर थाना भेजा गया है।

दुगदा थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर मनीष कुमार को ओपी प्रभारी बोकारो झरिया, हरला थाना के दारोगा अमित कुमार को थाना प्रभारी दुगदा बनाया गया है। नावाडीह थाना के सब इंस्पेक्टर राहुल कुमार राम को ओपी प्रभारी कथारा तथा बोकारो झरिया ओपी प्रभारी श्रीनिवास कुमार सिंह को थाना प्रभारी चंद्रपुरा बनाया गया है।