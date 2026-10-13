अब पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं! बोकारो SP Office के सिपाही का मोबाइल हैक कर उड़ाए 44 हजार रुपये

जागरण संवाददाता, बोकारो। साइबर अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब वे पुलिसकर्मियों को भी निशाना बनाने से नहीं हिचक रहे। आम और खास लोगों को ठगी का शिकार बनाने वाले साइबर अपराधियों ने इस बार बोकारो में पुलिस को ही चुनौती दे दी।

बोकारो सिटी थाना क्षेत्र में एसपी कार्यालय की क्राइम शाखा में तैनात सिपाही बृजेश कुमार का मोबाइल हैक कर उनके बैंक खाते से 44 हजार रुपये उड़ा लिए गए। घटना ने साइबर अपराधियों के बढ़ते दुस्साहस और मोबाइल की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

सिटी थाना पुलिस ने एसपी कार्यालय की क्राइम शाखा में तैनात सिपाही बृजेश कुमार की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की है। बृजेश ने पुलिस को बताया कि छह तारीख को उनका मोबाइल हैक कर खाते से 44 हजार रुपये की निकासी कर ली गई।