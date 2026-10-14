बोकारो में शोरूम से 500 मीटर दूर धू-धूकर जली नई कार, चाय दुकानदार घायल

जागरण संवाददाता, बोकारो। बुधवार दोपहर लगभग एक बजे बारी को-ऑपरेटिव निवासी हिमांशु कुमार की नई कार शोरूम से निकलने के महज 500 मीटर बाद ही आग की चपेट में आकर जल गई। दस लाख रुपये मूल्य की इस कार को कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद लेकर हिमांशु शोरूम से निकले थे।

इसी दौरान कुछ दूरी पर पहुंचते ही वाहन पर से उनका संतुलन बिगड़ गया और कार सड़क किनारे स्थित एक झोपड़ी में चल रही चाय की दुकान के चूल्हे से टकरा गई। चूल्हे की आग के संपर्क में आते ही कार में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पास में खड़ी एक बाइक को भी अपनी चपेट में ले लिया।

इस हादसे में चाय दुकानदार सुनील कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। झामुमो नेता मंटू यादव ने अस्पताल पहुंचकर घायल का हाल समाचार लिया।