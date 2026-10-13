SAIL में जीएम से सीजीएम पदोन्नति पर गरमाया विवाद, सेफी ने लगाए गंभीर आरोप

जागरण संवाददाता, बोकारो। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) में महाप्रबंधक से मुख्य महाप्रबंधक पद पर पदोन्नति का मामला गरमा गया है। पदोन्नति की प्रक्रिया में भेदभाव करने का आरोप लगा कर इसे पारदर्शी रूप से लागू करने की मांग सेफी ने की है।

सेफी की ओर से कहा गया है की सेल के माइंस इकाई सहित अलग अलग संयंत्र के हॉट जोन या संवेदनशील विभाग में कई अधिकारी जीएम के पद पर विगत पांच सात साल से काम कर रहे है। ऐसे में सीजीएम पद के लिए पहली प्राथमिकता इन्हें दी जानी चाहिए।

सेफी की ओर से सेल मुख्यालय को दिए गए पत्र में स्पष्ट कहा गया है की कंपनी के किसी भी इकाई में पांच साल से कम अवधि वाले अधिकारी को जीएम से सीजीएम नही बनाया जाए। यदि किसी अधिकारी को मात्र तीन चार साल की अवधि में जीएम से सीजीएम पद पर प्रोन्नति दे दी जाती है तो इसका प्रतिकूल असर दूसरे अधिकारियों के मनोबल पर पड़ेगा। इससे कंपनी का विकास व उत्पादन भी प्रभावित होगा।

प्रभावशाली अधिकारियों को पदोन्नति देने की हो रही कोशिश सेल में कतिपय अधिकारियों को प्रमोशन देने के लिए लॉबिंग होने की चर्चा है। इसके लिए उनके कुछ वर्षों से उनके सर्विस रिकार्ड में आउट स्टैडिंग मार्किंग दिया जा रहा है। इस बाबत सेफी के पूर्व महासचिव विमल कुमार विशी ने कहा कि ऐसे किसी भी प्रयास का फेडरेशन विरोध करेगा।