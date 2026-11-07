झारखंड में अपराधियों का धनतेरस धमाका! गिरिडीह के बाद बोकारो में लूट, दो राउंड फायरिंग

संवाददाता, बेरमो (धनबाद)। झारखंड के गिरिडीह जिले के धनवार स्थित यूको बैंक से चार करोड़ रुपये के सोने की लूट की चर्चा अभी थमी भी नहीं थी कि शुक्रवार को बोकारो जिले के नावाडीह थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक और बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया।

अरहाडीह पंचायत स्थित मैदान के पास नकाबपोश अपराधियों ने एक सोना-चांदी व्यवसायी से सोने और चांदी के आभूषण लूट लिए। वारदात को अंजाम देने से पहले अपराधियों ने हवा में दो राउंड फायरिंग भी की। पीड़ित रिंकू स्वर्णकार ने बताया कि लूटे गए सामान में करीब आधा किलो चांदी, 13 जोड़ी पायल और पांच ग्राम सोना शामिल हैं।

लगातार हो रही लूट की घटनाओं से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अपराधी भी बेखौफ होकर अपना धनतेरस मना रहे हैं। दूसरी ओर, त्योहार के मौके पर पुलिस से जिस तरह की सतर्कता और मुस्तैदी की अपेक्षा की जाती है, वह धरातल पर नजर नहीं आ रही है। एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं।