जिस मैदान पर गूंज रही थीं तालियां, वहीं थम गई कजरू मुर्मू की सांसें; बोकारो में फुटबॉल खेलते-खेलते मौत
Bokaro Football Player Death: अरमो पंचायत में फुटबॉल खेलते समय 32 वर्षीय खिलाड़ी कजरू मुर्मू की मैदान पर गिरकर मौत ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, स्वांग (बोकारो)। Bokaro Football Player Death: बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र की अरमो पंचायत अंतर्गत नई बस्ती स्थित फुटबॉल मैदान में शुक्रवार की देर शाम एक दुखद घटना हो गई। फुटबॉल मैच के दौरान मैदान में खेलते-खेलते 32 वर्षीय खिलाड़ी कजरू मुर्मू अचानक गिरकर बेहोश हो गया।
कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। वह गोमिया प्रखंड के खम्हरा बस्ती का रहने वाला था। घटना के बाद गांव में मातम पसर गया। नई बस्ती स्थित मैदान में स्थानीय बजरंग क्लब की ओर से पांच दिवसीय डे-नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है।
टूर्नामेंट में गोमिया, बोकारो थर्मल और पेटरवार समेत दूर-दराज की कई टीमें हिस्सा ले रही हैं। शुक्रवार की देर शाम कजरू मुर्मू भी अपनी टीम की ओर से मैच खेल रहा था। मैच देखने के लिए मैदान में दर्शकों की भीड़ जुटी थी।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मैच काफी रोमांचक चल रहा था। इसी दौरान कजरू अचानक मैदान में गिर पड़ा और बेहोश हो गया। साथी खिलाड़ियों को पहले लगा कि चोट लगने या थकान के कारण वह गिरा है। लेकिन काफी देर तक उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हुई तो मैदान में अफरातफरी मच गई।
साथी खिलाड़ियों और आयोजकों ने तत्काल उसे बाइक से बोकारो थर्मल स्थित डीवीसी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। चिकित्सक के अनुसार प्रारंभिक तौर पर हार्टअटैक या मैदान पर गिरने से सिर में गंभीर चोट लगना मौत का कारण हो सकता है।
हालांकि मौत के स्पष्ट कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा। बोकारो थर्मल थाना की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फुटबाल खिलाड़ी कजरू मुर्मू की अचानक मौत हो जाने से उनके गांव खम्हरा बस्ती के लोग हतप्रभ हैं।
उसकी मौत से पत्नी और एक बेटा व एक बेटी बेसहारा हो गए हैं। उन तीनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है। वह फुटबाल का काफी अच्छा खिलाड़ी था। उसकी मौत की सूचना मिलने पर शनिवार को बड़ी संख्या में खिलाड़ी व खेलप्रेमी उसके गांव पहुंचे और दुख व्यक्त किया।
वहीं, नई बस्ती स्थित मैदान में आयोजित फुटबाल टूर्नामेंट के आयोजक बजरंग क्लब के पदाधिकारियों ने शनिवार को होने वाले फाइनल मैच को स्थगित कर दिया। साथ ही बजरंग क्लब की ओर से उसके स्वजनों को आर्थिक सहयोग भी दिया गया।
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