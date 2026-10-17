बोकारो में दिनदहाड़े 21.40 लाख की लूट, ATM में कैश डालने जा रहे कर्मी को गिराकर बैग ले उड़े बाइक सवार अपराधी

जागरण संवाददाता, बोकारो। Bokaro Crime News: झारखंड के बोकारो जिले के माराफारी थाना क्षेत्र के मनसा सिंह गेट के पास शनिवार की दोपहर बाइक सवार दो अपराधियों ने एटीएम में कैश डालने जा रहे निजी कंपनी के कर्मी से 21 लाख 40 हजार रुपये लूट लिए।

हेलमेट पहने पल्सर सवार दो अपराधियों ने पहले कर्मी को धक्का देकर बाइक से गिरा दिया। इसके बाद रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी।

अकेले ही बाइक से जा रहा था विजय कुमार चास के रामनगर कालोनी निवासी विजय कुमार ने पुलिस को बताया कि वह हिटाची पेमेंट सर्विसेज नामक कंपनी के कर्मी हैं। शनिवार को वह नया मोड़ स्थित एक्सिस बैंक से 21 लाख 40 हजार रुपये लेकर बालीडीह क्षेत्र के कुर्मीडीह स्थित हिटाची कंपनी के एटीएम में कैश डालने जा रहे थे। वह बाइक से अकेले ही निकले थे।

इसी दौरान मनसा सिंह गेट के पास पीछे से आए पल्सर सवार दो युवकों ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, दोनों अपराधी रुपयों से भरा बैग छीनकर भाग निकले। विजय के अनुसार, उन्हें इस बात का अंदेशा भी नहीं था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। अचानक हुई इस घटना से वह संभल नहीं सके और अपराधी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आसपास के इलाकों में अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है।