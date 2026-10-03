वैष्णो देवी भवन पर श्रद्धालुओं को कठिन चढ़ाई से मिलेगी राहत, नवरात्र में शुरू होंगी लिफ्ट और रैंप की सुविधा

राकेश शर्मा, कटड़ा। देश-विदेश से माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बनाने के लिए नई व्यवस्थाएं तैयार की जा रही हैं। 11 अक्टूबर से शुरू होने वाले पवित्र शारदीय नवरात्र में श्रद्धालुओं को इस बार कई बदलाव दिखेंगे।

भवन परिसर पर श्रद्धालुओं को चढ़ाई और कठिन सीढ़ियों से राहत देने के लिए आधुनिक दो लिफ्ट और स्टील रैंप की सुविधा लगभग तैयार हो चुकी है। नवरात्र में इसे श्रद्धालुओं को समर्पित कर दिया जाएगा। इससे विशेष रूप से बुजुर्ग, दिव्यांग और बीमार श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी। भवन परिसर का गौरी भवन क्षेत्र श्रद्धालुओं के ठहरने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। यहां विभिन्न भवनों और हट्स में श्रद्धालुओं के ठहरने की सुविधा है। अभी तक इस क्षेत्र तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को कठिन चढ़ाई और सीढ़ियों वाले मार्ग का इस्तेमाल करना पड़ता है।

इस लिफ्ट के माध्यम से श्रद्धालु कुछ ही मिनट में न्यू वैष्णवी भवन और गौरी भवन क्षेत्र तक पहुंचेंगे। वहीं, न्यू वैष्णवी भवन की छत पर तैयार किए जा रहे आधुनिक भोजनालय तक पहुंचने के लिए एक अलग लिफ्ट का निर्माण किया गया है। दोनों लिफ्टों में एक समय में 25 से 28 श्रद्धालु चढ़ सकेंगे।

नवरात्र में इन दोनों लिफ्टों को श्रद्धालुओं के लिए खोलने की तैयारी है। इसके अलावा भवन परिसर में पुलिस स्टेशन के समीप भी एक नई लिफ्ट तैयार की गई है। इससे भी भवन क्षेत्र में श्रद्धालुओं की आवाजाही और सुगम होगी।