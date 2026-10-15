सर्विस राइफल के साथ गायब हुआ जम्मू-कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑफिसर, इलाके में मचा हड़कंप

संवाद सहयोगी, किश्तवाड़। किश्तवाड़ जिले के त्रिगांव इलाके में वीरवार सुबह से एक स्पेशल पुलिस आफिसर (एसपीओ) के सर्विस राइफल सहित लापता होने का मामला सामने आया है।

लापता एसपीओ की पहचान बशीर अहमद के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह सुबह करीब सात बजे पुलिस पोस्ट से अपने घर के लिए निकला था, लेकिन घर नहीं पहुंचा।

उसके पास सर्विस राइफल एसएलआर भी होने की जानकारी मिली है। घटना के बाद उसकी तलाश में त्रिगांव और आसपास के क्षेत्रों में अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि, देर शाम समाचार लिखे जाने तक उसका कोई सुराग नहीं लग पाया था।

परिवार की बढ़ी चिंता प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक बशीर अहमद के घर नहीं पहुंचने और उससे संपर्क न हो पाने पर परिवार की चिंता बढ़ गई। उसकी पत्नी ने भी बताया कि लापता होने के बाद से परिवार उसका पता लगाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी है।

एसपीओ के हथियार सहित लापता होने से क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पिछले कुछ दिनों से त्रिगांव और आसपास के इलाकों में संदिग्ध आतंकी गतिविधियों की खबरें भी सामने आती रही हैं। कई लोग अपहरण की जता रहे आशंका ऐसे में कुछ लोग एसपीओ के संभावित अपहरण की आशंका जता रहे हैं। जबकि उसके स्वयं कहीं चले जाने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। हालांकि, इनमें से किसी भी आशंका की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।