वैष्णो देवी धाम जाने का है एक और मार्ग, अधिकतर लोग नहीं जानते ये बात; रास्ते में आते हैं कई प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर

अशोक शर्मा, जम्मू। नवरात्र पर माता वैष्णो देवी के यात्रा मार्ग पर कटड़ा से भवन तक श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है, लेकिन आज भी अधिकांश भक्तों को यह पता नहीं है कि यात्रा का पारंपरिक व प्राचीन मार्ग जम्मू के नगरोटा स्थित कोल कंडोली मंदिर से शुरू होता है, जो बमियाल, ओली व देवा माई होते हुए कटड़ा जाता है।

48 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर कई प्राचीन व ऐतिहासिक मंदिर हैं। इसके अलावा रास्ते में कई मनोरम स्थल, पहाड़ व ऊंचे-ऊंचे पेड़ श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। मान्यता है कि माता इसी प्राचीन मार्ग से होते हुए त्रिकुटा पर्वत पर पहुंची थीं।

हालांकि बीच-बीच में कई स्थानीय श्रद्धालु इस मार्ग से होते और मंदिरों के दर्शन करते वैष्णो देवी की यात्रा पर जाते हैं, लेकिन अब इस रास्ते को नई पहचान देकर देशभर के श्रद्धालुओं के लिए भी शुरू करने का काम जारी है।

कटड़ा से भवन तक मार्ग को ही माना जाता है पारंपरिक हालांकि अधिकतर श्रद्धालु कटड़ा से भवन तक मार्ग को ही पारंपरिक मार्ग मानते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत नगरोटा से होती है। जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से हाल ही मां वैष्णो देवी के इस पारंपरिक मार्ग को विकसित करने के लिए 15 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

जम्मू के नगरोटा से आगे बमियाल और कटड़ा में नोमाईं क्षेत्र तक इस प्राचीन मार्ग को चौड़ा व कच्चा तैयार कर दिया गया है। कई जगह पुलियां भी डाली गई हैं। अब इस पर तारकोल डालने का काम बाकी है।

नोमाईं क्षेत्र से आगे कटड़ा तक रास्ता फोरलेन है। हालांकि पारंपरिक मार्ग अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, लेकिन आना-जाना संभव है। उम्मीद है कि जल्द यह मार्ग आकार ले लेगा। बता दें कि पिछले वर्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की ओर से कोल कंडोली मंदिर से इस पारंपरिक मार्ग से होते हुए एक छड़ी यात्रा को भी रवाना किया गया था। धार्मिक पर्यटन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा गांव गुंडला के बृज मोहन शर्मा ने कहा कि इस प्राचीन मार्ग पर ऐसे अनेक मंदिर, शिवालय, बावड़ियां और सराय हैं, जो श्रद्धालुओं का यात्रा का नया अनुभव देंगे। वहीं, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन संस्था के प्रधान हरबंस लाल ने कहा कि यह मार्ग शुरू होने से क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे यात्रा के पहले पड़ाव कोल कंडोली और देवामाई की लोप्रियता भी बढ़ेगी।

धार्मिक स्थलों को मिलेगी विशेष पहचान देवयानी नगरोटा की विधायक देवयानी राणा ने कहा कि उनके पिता व पूर्व स्व. भाजपा विधायक देवेंद्र राणा ने प्राचीन मार्ग को दोबारा शुरू करने का बीड़ा उठाया था। 15 करोड़ की मंजूरी से लगता है कि उनका सपना पूरा होगा। इससे पूरे क्षेत्र के धार्मिक स्थलों को विशेष पहचान मिलेगी।