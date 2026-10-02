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वैष्णो देवी और कश्मीर का सफर हुआ सुपरफास्ट, आज से 100 KM की स्पीड से दौड़ेंगी श्रीनगर जाने वाली ट्रेनें

By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
Published: Fri, 02 Oct 2026 10:56 AM (IST)

रेलवे ने कटड़ा-बनिहाल रेलखंड पर ट्रेनों की अधिकतम गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा करने को मंजूरी दे दी है, जो 2 अक्टूबर से लागू हो गई है।

100 किमी की स्पीड से दौड़ेगे वंदे भारत एक्सप्रेस (जागरण फोटो)

100 किमी की स्पीड से दौड़ेगे वंदे भारत एक्सप्रेस (जागरण फोटो)

HighLights

  1. कटड़ा-बनिहाल रेलखंड पर ट्रेनों की गति बढ़ी

  2. अधिकतम अनुमत गति अब 100 किलोमीटर प्रति घंटा

  3. वंदे भारत एक्सप्रेस भी 100 KM/घंटा से चलेगी

जागरण संवाददाता, जम्मू। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। ऊधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल लिंक (यूएसबीआरएल) के कटड़ा-बनिहाल रेलखंड पर ट्रेनों की अधिकतम अनुमत गति अब 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। रेलवे ने इस गति सीमा को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है।

नई गति सीमा दो अक्टूबर गांधी जयंती की मध्यरात्रि से लागू हो गई। इसके बाद इस रेलखंड पर चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस निर्धारित परिचालन शर्तों के तहत 100 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से चल सकेगी।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, यह निर्णय जम्मू रेल मंडल के विद्युतीकृत सिंगल लाइन वाले कटड़ा-बनिहाल खंड के लिए लिया है। अब तक श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा से संगलदान के बीच ट्रेनों की अधिकतम अनुमत गति 85 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि संगलदान से बनिहाल के बीच अधिकतम गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा थी।

नई व्यवस्था के बाद पूरे कटड़ा-बनिहाल खंड पर अधिकतम अनुमत गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। सूत्रों के अनुसार, गति बढ़ाने का फैसला ट्रैक और रेल संचालन की सुरक्षा से जुड़ी तकनीकी जांच के बाद लिया है।

कई ट्रायलों के बाद मिली मंजूरी

आठ अगस्त को नार्दर्न सर्किल के कमिश्नर आफ रेलवे सेफ्टी (सीआरएस) दिनेश चंद देशवाल ने कटड़ा-बनिहाल रेलखंड का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान रेलखंड को 100 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति के लिए उपयुक्त पाया। इससे पहले आसिलेशन मानिटरिंग सिस्टम (ओएमएस) ट्रेन के माध्यम से ट्रैक का परीक्षण भी किया था। परीक्षण के दौरान ट्रेन को 110 से 115 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक चलाकर ट्रैक की क्षमता और स्थिरता की जांच की गई थी।

यूएसबीआरएल का अहम हिस्सा है कटड़ा-बनिहाल

111 किलोमीटर लंबा कटड़ा-बनिहाल रेलखंड जम्मू-कश्मीर को देश के रेल नेटवर्क से जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी यूएसबीआरएल परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस रेलखंड पर गति बढ़ने से जम्मू से कश्मीर के बीच रेल संपर्क और अधिक सुगम होने की उम्मीद है। खास तौर पर वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों के संचालन में इसका सीधा लाभ यात्रियों को मिल सकता है। नई रफ्तार रेल सफर के एक नए चरण की शुरुआत मानी जा रही है।

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