राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में अमरनाथ यात्रा मार्ग पर पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील शेषनाग झील के निकट निर्माण गतिविधियों को रोकने की मांग तेज हो गई है। इस संबंध में चेंज डाट ओआरजी पर शुरू की गई आनलाइन याचिका को अब तक करीब 1,600 लोगों का समर्थन मिल चुका है।

‘स्टाप कंस्ट्रक्शन अराउंड कश्मीर्स एल्पाइन लेक्स’ शीर्षक से जरकुआ बांडे द्वारा शुरू की गई इस याचिका में सरकार से निर्माण कार्य रोकने और स्थानीय पर्यावरणविदों व समुदायों के साथ विचार-विमर्श कर टिकाऊ समाधान तलाशने की अपील की गई है। सड़क निर्माण से पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की आशंका याचिका में कहा गया है कि विकास और बेहतर संपर्क के नाम पर कश्मीर की अछूती प्राकृतिक धरोहरों के बीच सड़कें बनाने की योजना पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। इससे प्रदूषण, वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास का विनाश और पर्यटन का अनियंत्रित दबाव बढ़ सकता है।