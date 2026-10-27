शपथ लेते ही एक्शन मोड में जम्मू-कश्मीर के नए मंत्री, सैफुल्लाह मीर ने बताया अपना एजेंडा; गिनाईं प्राथमिकताएं

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में मंत्री पद की शपथ लेने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता सैफुल्लाह मीर ने लोगों की समस्याओं को दूर करने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर जिले में लोगों की परेशानियों को समझना और उनका समाधान करने की कोशिश करना उनकी प्राथमिकता होगी। मीर ने मंत्री बनाने के लिए पार्टी नेतृत्व और सर्वशक्तिमान अल्लाह का शुक्रिया अदा किया।

उन्होंने यह भी कहा कि वह केंद्र शासित प्रदेश के लोगों की सेवा के लिए पूरी मेहनत करेंगे। मंगलवार को श्रीनगर लोकभवन में मंत्री पद की शपथ लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत में सैफुल्लाह मीर ने कहा कि उनका जोर लोगों की समस्याओं को दूर करने पर रहेगा, ताकि सरकार के कामकाज का लाभ अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों तक पहुंच सके।

मंत्री पद मिलने पर सैफुल्लाह मीर ने जताया नेतृत्व का आभार मीर ने कहा कि वह हर जिले के लिए काम करने और लोगों के मुद्दों को हल करने का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। सैफुल्लाह मीर ने मंत्री पद मिलने पर पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया। मीर ने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए सभी मिलकर काम करेंगे। अब लोगों की नजर इस बात पर रहेगी कि उनकी यह प्रतिबद्धता सरकारी कामकाज में किस तरह दिखाई देती है।