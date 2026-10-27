'मैं उनके आंसू पोंछूंगा, पर…', सुनील शर्मा ने मंत्री पद से चूके विधायकों पर ली चुटकी, CM उमर अब्दुल्ला को दी नसीहत

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में कैबिनेट विस्तार के बाद जहां नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण से सरकार में नई शुरुआत की उम्मीदें हैं, वहीं मंत्री पद से चूकने वाले विधायकों की नाराजगी भी चर्चा में आ गई है। इस बीच विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने चुटकी लेते हुए कहा कि वह उनके आंसू पोंछेंगे। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इन विधायकों की नाराजगी दूर करने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की भी है। साथ ही, उन्होंने नए मंत्रियों को राजनीतिक खींचतान से बाहर निकलकर आम लोगों के मुद्दों पर काम करने की सलाह दी।

नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद पत्रकारों से बातचीत में सुनील शर्मा ने सभी नवनियुक्त मंत्रियों को बधाई दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि मंत्री अपने पद की जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाएंगे और जम्मू-कश्मीर के लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता देंगे।

राजनीतिक विवाद छोड़ जनहित पर ध्यान दें मंत्री, शर्मा ने दी नसीहत शर्मा ने कहा कि नए मंत्रियों को जनता की सेवा के लिए मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने सरकार में चल रही राजनीतिक खींचतान से बाहर निकलने की जरूरत पर जोर दिया।

उनका कहना था कि मंत्रियों का ध्यान राजनीतिक विवादों के बजाय आम लोगों की परेशानियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर होना चाहिए। उनके इस बयान को कैबिनेट विस्तार के बाद सरकार के कामकाज और राजनीतिक माहौल को लेकर दिए गए संदेश के तौर पर देखा जा रहा है।

'आंसू पोंछना उमर साहब की भी जिम्मेदारी' कैबिनेट में जगह नहीं मिलने वाले विधायकों का जिक्र करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को उनकी नाराजगी दूर करने के लिए कदम उठाने चाहिए। उन्होंने खुद भी ऐसे विधायकों के साथ खड़े रहने की बात कही।

सुनील शर्मा ने कहा कि मैं उनके आंसू पोंछूंगा, लेकिन उन आंसुओं को पोंछना उमर साहब की जिम्मेदारी है। हम भी उनके आंसू पोंछेंगे। उनके इस बयान ने कैबिनेट में शामिल किए गए विधायकों के साथ-साथ मंत्री पद से वंचित रह गए नेताओं के राजनीतिक भविष्य और उनकी नाराजगी के मुद्दे को भी चर्चा में ला दिया है। हालांकि, शर्मा ने किसी विधायक का नाम लेकर यह नहीं बताया कि कौन नाराज है या किसे मंत्री पद मिलने की उम्मीद थी।