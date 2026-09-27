आधी रात को कांपी लद्दाख की धरती, कारगिल के पास मिला भूकंप का केंद्र; रिक्टर स्केल पर 4.5 मापी गई तीव्रता

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और आसपास के पर्वतीय इलाकों में रविवार रात उस समय अचानक अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब जमीन के भीतर तेज हलचल महसूस की गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (एनसीएस) और भूगर्भीय निगरानी प्रणालियों द्वारा दर्ज आंकड़ों के अनुसार, रात करीब 8:30 बजे (8:30:53 बजे) क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए।