आधी रात को कांपी लद्दाख की धरती, कारगिल के पास मिला भूकंप का केंद्र; रिक्टर स्केल पर 4.5 मापी गई तीव्रता
लद्दाख क्षेत्र में रविवार रात 8:30 बजे 4.5 तीव्रता का भूकंप आया। इसका केंद्र कारगिल से उत्तर-पश्चिम में 160 किलोमीटर ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और आसपास के पर्वतीय इलाकों में रविवार रात उस समय अचानक अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब जमीन के भीतर तेज हलचल महसूस की गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (एनसीएस) और भूगर्भीय निगरानी प्रणालियों द्वारा दर्ज आंकड़ों के अनुसार, रात करीब 8:30 बजे (8:30:53 बजे) क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए।
रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 4.5 मापी गई है। अचानक आई इस हलचल से स्थानीय निवासियों में दहशत फैल गई और लोग एहतियात के तौर पर घरों से बाहर निकल आए।
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कारगिल के पास मिला केंद्र
भूकंप का मुख्य केंद्र लद्दाख के कारगिल क्षेत्र से लगभग 296 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम (उत्तर-पश्चिमी भाग) में स्थित था। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह अक्षांश 36.755 उत्तर और देशांतर 74.287 पूर्व के समन्वय पर केंद्रित रहा। जमीन के भीतर इस भूकंप की गहराई काफी अधिक पाई गई है।
आंकड़ों के अनुसार, यह हलचल सतह से लगभग 160 किलोमीटर की गहराई पर हुई थी। गहराई अधिक होने के कारण झटके का प्रभाव सतह पर एक व्यापक दायरे में महसूस किया गया, हालांकि गनीमत यह रही कि गहराई ज्यादा होने की वजह से नुकसान की तीव्रता कम हो जाती है।