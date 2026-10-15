कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी, मुगल रोड अस्थायी रूप से बंद; यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। कश्मीर के कई हिस्सों में गुरुवार को भारी बर्फबारी के बीच शोपियां को पुंछ से जोड़ने वाली मुगल रोड को सीजन की पहली बर्फबारी के बाद अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है।

पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है और सड़कों पर ताजा बर्फ जमा है। अधिकारियों ने बताया कि 'पीर की गली' में ताजा बर्फबारी के कारण सड़क पर फिसलन हो गई थी, इसलिए एहतियात के तौर पर इसे बंद कर दिया गया है।

बर्फबारी रुकने और मौसम में सुधार होने के बाद सड़क को फिर से खोलने का काम शुरू किया जाएगा। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अभी मुगल रोड पर यात्रा करने से बचें। मौसम विभाग ने दिया अलर्ट गौरतबल है कि मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने संभावना जताई थी कि 15 अक्टूबर को तेज बारिश के साथ ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि कुछ जगहों पर गरज-चमक, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने के भी आसार हैं।