39 ब्लॉक व 936 फ्लैट्स... श्रीनगर में कश्मीरी हिंदुओं को जल्द मिलेंगे आशियाने, फ्लैट का हैंडओवर देने को स्पेशल टीम गठित

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। प्रधानमंत्री पैकेज के कर्मचारियों के लिए जेवन, श्रीनगर में बनाए जा रहे ट्रांजिट आवास परिसर के हस्तांतरण की प्रक्रिया तेज हो गई है। लोक निर्माण विभाग (आरएंडबी) ने आवासीय परिसर के 26 ब्लॉकों की जिम्मेदारी संभालने वाले पांच दल गठित किए हैं। प्रत्येक दल को निर्धारित ब्लॉकों के हैंडओवर और टेकओवर की प्रक्रिया पूरी कराने का जिम्मा दिया गया है।

संबधित अधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक दल को पांच-पांच ब्लॉक आबंटित किए गए हैं। पूरी प्रक्रिया सहायक कार्यकारी अभियंता, आरएंडबी उपमंडल पांथा चौक की निगरानी में होगी। संबधित प्रशासन ने मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल विंग के अधिकारियों को भी सिविल विंग के साथ समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं।