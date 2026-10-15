Jammu-Kashmir Weather: जम्मू-कश्मीर में बारिश, ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी-तेज हवाओं के आसार, जानें मौसम का ताजा अपडेट

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 15 अक्टूबर को प्रदेश के कई हिस्सों में आमतौर पर बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हो सकती है।

कुछ स्थानों पर गरज-चमक, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने के भी आसार हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 16 अक्टूबर को मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा, हालांकि कुछ एक स्थानों पर थोड़े समय के लिए हल्की बारिश हो सकती है।

इसके बाद 17 से 24 अक्टूबर तक मौसम के आमतौर पर शुष्क बने रहने की संभावना जताई गई है। जम्मू में अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री, श्रीनगर में 20 डिग्री सेल्सियस, गुलमर्ग में दिनभर में 8 मिमी बारिश दर्ज की गई।

श्रीनगर में तापमान सामान्य से 2.8 डिग्री नीचे बीते दिनों मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिला। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू में अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि श्रीनगर में अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा। जम्मू में अधिकतम तापमान सामान्य से 0.6 डिग्री कम दर्ज किया गया। वहीं, श्रीनगर में तापमान सामान्य से 2.8 डिग्री नीचे रहा।