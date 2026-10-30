जम्मू-कश्मीर में 21 नई किताबों की कीमत तय, किस क्लास की कौन-सी पुस्तक कितने में मिलेगी? देखें पूरी लिस्ट

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन (जेकेबोस) ने अलग-अलग कक्षाओं के लिए 21 नई तैयार की गई पाठ्यपुस्तकों की कीमतें तय कर दी हैं। ये नई कीमतें तुरंत लागू हो गई हैं। बोर्ड द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, इन पाठ्यपुस्तकों में कक्षा 1, 2, 3, 6, 7 और 11 शामिल हैं, जिनकी कीमतें 50 रुपये से लेकर 170 रुपये तक हैं।

कक्षा 1 के लिए, गणित की कीमत 100 रुपये, पंजाबी की 80 रुपये और संस्कृत की 70 रुपये तय की गई है। कक्षा 2 के लिए, अंग्रेजी की कीमत 90 रुपये, गणित की 100 रुपये, पंजाबी की 50 रुपये और डोगरी की 50 रुपये रखी गई है।