जम्मू-कश्मीर में 21 नई किताबों की कीमत तय, किस क्लास की कौन-सी पुस्तक कितने में मिलेगी? देखें पूरी लिस्ट
जम्मू और कश्मीर बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन (जेकेबोस) ने विभिन्न कक्षाओं के लिए 21 नई पाठ्यपुस्तकों की कीमतें निर्धारित की ...और पढ़ें
HighLights
जेकेबोस ने 21 नई पाठ्यपुस्तकों की कीमतें तय कीं।
कक्षा 1 से 11 तक की किताबें प्रभावित होंगी।
कीमतें 50 रुपये से 170 रुपये के बीच निर्धारित।
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन (जेकेबोस) ने अलग-अलग कक्षाओं के लिए 21 नई तैयार की गई पाठ्यपुस्तकों की कीमतें तय कर दी हैं। ये नई कीमतें तुरंत लागू हो गई हैं। बोर्ड द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, इन पाठ्यपुस्तकों में कक्षा 1, 2, 3, 6, 7 और 11 शामिल हैं, जिनकी कीमतें 50 रुपये से लेकर 170 रुपये तक हैं।
कक्षा 1 के लिए, गणित की कीमत 100 रुपये, पंजाबी की 80 रुपये और संस्कृत की 70 रुपये तय की गई है। कक्षा 2 के लिए, अंग्रेजी की कीमत 90 रुपये, गणित की 100 रुपये, पंजाबी की 50 रुपये और डोगरी की 50 रुपये रखी गई है।
कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तकों में अंग्रेजी की कीमत 100 रुपये, गणित की 130 रुपये, पर्यावरण अध्ययन (ईवीएस) की 110 रुपये, उर्दू की 70 रुपये और कश्मीरी की 60 रुपये तय की गई है।
अंग्रेजी की किताब सबसे महंगी, हिंदी की सबसे सस्ती
कक्षा 6 के लिए, अंग्रेजी की कीमत 120 रुपये, गणित की 170 रुपये, विज्ञान की 160 रुपये, सामाजिक विज्ञान की 150 रुपये, हिंदी की 70 रुपये, उर्दू की 80 रुपये और कश्मीरी की 80 रुपये तय की गई है।
कश्मीरी की नई किताब 90 रुपये
कक्षा 7 के लिए नई तैयार की गई कश्मीरी पाठ्यपुस्तक की कीमत 90 रुपये रखी गई है, जबकि कक्षा 11 के लिए शारीरिक शिक्षा की किताब की कीमत 120 रुपये होगी।
यह आदेश, जिसका नंबर एफ(पीबी-टीबीसी-डबल्योजेड-2026-27)बी-26-02 है, जेकेबोस के प्रकाशन और खरीद विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा जारी किया गया था।
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