जम्मू-कश्मीर में फायर सेफ्टी पर हाईकोर्ट सख्त, कितने फायर स्टेशन जरूरी और कितने चालू? प्रशासन से मांगा पूरा ब्योरा

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में आगजनी की घटनाओं से निपटने की तैयारियों और फायर फाइटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हाईकोर्ट ने प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने प्रदेश में मौजूद फायर स्टेशनों की संख्या, निर्धारित मानकों के तहत आवश्यक स्टेशनों तथा विभिन्न क्षेत्रों की फायर रिस्क के आधार पर स्थिति का पूरा ब्योरा पेश करने का निर्देश दिया है।

चीफ जस्टिस डा. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस यशपाल बौरनी की अध्यक्षता में गठित बेंच ने यह निर्देश फायर फाइटिंग नीति के कथित तौर पर प्रभावी ढंग से लागू नहीं होने को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिए।

याचिका एडवोकेट मोहम्मद राहूफ खान ने दायर की है और वह स्वयं मामले में पेश हुए। सुनवाई के दौरान प्रशासन की ओर से पेश सीनियर अडीशनल एडवोकेट जनरल मोनिका कोहली ने गृह मंत्रालय के अधीन स्टैंडिंग फायर एडवाइजरी काउंसिल की ओर से निर्धारित दिशा-निर्देशों का हवाला दिया।

कहां कितनी देर में पहुंचनी चाहिए फायर ब्रिगेड? इन मानकों के अनुसार, फायर स्टेशन स्थापित करने में आबादी, भौगोलिक परिस्थितियों, आग के खतरे और निकटतम फायर स्टेशन से घटनास्थल तक पहुंचने में लगने वाले समय को ध्यान में रखा जाता है। नीतिगत मानकों के तहत क्षेत्रों को हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, लो रिस्क तथा ग्रामीण या अपेक्षाकृत कम जोखिम वाले क्षेत्रों में बांटा गया है।