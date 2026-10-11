जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है और श्रीनगर समेत कई इलाकों में मौसम खराब बना हुआ है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, तापमान कम बना हुआ है और बारिश या बर्फबारी की संभावना से ठंड और बढ़ सकती है।

मंगलवार सुबह श्रीनगर में तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज अधिकतम तापमान 14.0 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान भी 14.0 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है; साथ ही बारिश या बर्फबारी की भी संभावना है।

डल झील की तस्वीरों में बड़ी संख्या में पर्यटक सर्दियों के मौसम का आनंद लेते दिखे। IMD के अनुसार, गुलमर्ग में तापमान -3.9 डिग्री सेल्सियस, पहलगाम में 1.6 डिग्री सेल्सियस, बनिहाल में 5.2 डिग्री सेल्सियस और कुपवाड़ा में 3.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी बता दें कि, मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान भी कश्मीर में उच्चपर्वतीय इलाकों में हल्की वर्षा की संभावना जताई है। वहीं, 13 और 14 अक्टूबर को आंधी-तूफान और तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है।