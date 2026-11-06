'नाराज विधायकों को मनाएंगे', नेशनल कॉन्फ्रेंस में बगावत की चर्चाओं पर बोले फारूक अब्दुल्ला

नवीन नवाज, श्रीनगर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई विधायकों की बैठक के बाद पार्टी में आंतरिक मतभेदों को लेकर लगाई जा रही अटकलों के बीच पार्टी अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने शुक्रवार को पार्टी में संभावित फूट की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है और विधायकों द्वारा उठाई गई चिंताओं का जल्द समाधान किया जाएगा।

गुपकर स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि विधायकों ने अपनी शिकायतें पार्टी नेतृत्व और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के संज्ञान में लाई हैं। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी समस्याओं पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।

विधायकों की शिकायतों को जायज बताते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व उनके साथ बातचीत करेगा और समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। नेकां में फूट की अटकलों पर नजीर गुरेजी ने दी सफाई इस बीच, गुरेज के विधायक नज़ीर अहमद खान, जिन्हें नज़ीर गुरेज़ी के नाम से भी जाना जाता है, ने कहा कि कुछ विधायकों की बैठक को इंटरनेट मीडिया पर बेवजह बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया, जिसके चलते पार्टी में संभावित फूट को लेकर अटकलें शुरू हो गईं।