क्या था फारूक अब्दुल्ला का बयान? जिस पर मचा सियासी बवाल, कांग्रेस ने बनाई दूरी; BJP ने बताया देश के खिलाफ विद्रोह

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के पाकिस्तान को लेकर बयान पर सियासत गरम हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने जहां बयान की निंदा की है, वहीं कांग्रेस ने दूरी बना ली।

जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने फारूक अब्दुल्ला के बयान से दूरी बनाते हुए स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों में बोलने या हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इससे संबंधित मामलों में पाकिस्तान की कोई भूमिका नहीं हो सकती।

गुलाम कश्मीर की स्थिति पर ध्यान दे पाकिस्तान प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा स्पष्ट किया कि जम्मू-कश्मीर से संबंधित मुद्दे भारत के आंतरिक मामले हैं और उनका समाधान देश के संवैधानिक दायरे में ही होना चाहिए। पाकिस्तान को इन मामलों में हस्तक्षेप करने के बजाए गुलाम कश्मीर की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए।

कांग्रेस ने अपने रुख के माध्यम से स्पष्ट किया कि जम्मू-कश्मीर के भविष्य और यहां के लोगों से जुड़े मुद्दों पर फैसला भारत के भीतर ही होना चाहिए तथा किसी भी बाहरी देश को इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।