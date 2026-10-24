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'सीमा पार भी देखिए PoK की क्या हालत है', फारूक अब्दुल्ला के बयान पर BJP का पलटवार

By Digital Desk Edited By: Sushil Kumar
Published: Sat, 24 Oct 2026 06:48 PM (GMT+05:30)Updated: Sat, 24 Oct 2026 07:02 PM (GMT+05:30)

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के बयान पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने ...और पढ़ें

फारूक अब्दुल्ला। वीडियो से ली गई तस्वीर

फारूक अब्दुल्ला। वीडियो से ली गई तस्वीर

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  1. भाजपा ने फारूक अब्दुल्ला के कश्मीर बयान पर पलटवार किया।

  2. आरपी सिंह ने सीमा पार कश्मीरियों की दुर्दशा देखने को कहा।

  3. अनुच्छेद 370 हटने से कश्मीर भारत में बेहतर स्थिति में है।

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के बयान पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला को सीमा पार भी देखना चाहिए कि कश्मीरियों की क्या हालत है।

उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम को गुलाम कश्मीर (POK) की भी दुर्दशा देखनी चाहिए। कहा कि कश्मीर यहां बेहतर स्थिति में है, क्योंकि अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया है। कश्मीर को पूरी तरह से भारत में एकीकृत कर दिया गया है। यहां काफी संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं। लोग शांति से रह रहे हैं।