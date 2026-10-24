वैष्णो देवी यात्रा: पुराना रास्ता या नया मार्ग? पढ़ें चढ़ाई करने लिए कौन सा रूट है सबसे बेहतर

डिजिटल डेस्क, जम्मू। नवरात्र समाप्त हो चुके हैं और अब वैष्णो देवी धाम पर भी भीड़-भाड़ कम है। नवरात्र के तुरंत बाद श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट भी आई है। ऐसे में यदि आप भी यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो नवंबर महीना वैष्णो देवी धाम जाने के लिए काफी अनकूल है।

न ज्यादा सर्दी, न बरसात और ना ही गर्मी का झंझट... इसी क्रम में इस आर्टिकल के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे कि धाम जाने के लिए कौन सा मार्ग आपके लिए उचित रहेगा। रोजाना माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु कटड़ा पहुंचते हैं। इस बीच दर्शनी ड्योढ़ी से श्रद्धालुओं को दो रास्ते यात्रा तय करने के लिए मिलते हैं। एक- पारंपरिक मार्ग और दूसरा- नया मार्ग (हिमकोटी मार्ग)।