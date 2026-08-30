'मीरवाइज कर रहे कश्मीर के माहौल को...', BJP की दो टूक- राज्य का दर्जा वापस आएगा; अनुच्छेद 370 नहीं 

राज्य ब्यूरो, जम्मू। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने मीरवाइज उमर फारूक पर कश्मीर के शांत माहौल को बिगाड़ने के प्रयास करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने मीरवाइज उमर फारूक की राजनीतिक दलों से अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए एकजुट होने की अपील को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि कोई भी ताकत अब इसे वापस नही ला सकती है।

प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने इस ब्यान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि इस तरह की अपीलें कश्मीर को पुराने दौर की राजनीति की ओर धकेलने की कोशिश हैं। घाटी ने लंबे समय तक खून-खराबा, बंद, पत्थरबाजी और हिंसा देखी है। उन्होंने रविवार को यहां जारी बयान में कहा है कि अब बदले हालात में लोगों को फिर से अस्थिरता के दौर में नहीं धकेलने की राजनीति स्वीकार नही की जा सकती।

अनुच्छेद 370 की वापसी का कोई सवाल ही नहीं अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को संसद ने अनुच्छेद 370 के संबंध में ऐतिहासिक संवैधानिक निर्णय लिया था । बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके हटाने के फैसले को बरकरार रखा। उन्होंने कहा कि अब अनुच्छेद 370 की वापसी का कोई सवाल ही नहीं है। मीरवाइज उमर फारूक को समझना चाहिए कि अनुच्छेद 370 वापस नहीं आने वाला है।

संसद ने अनुच्छेद 370 को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है व कोई राजनीतिक दल, नेता या दबाव समूह इस संवैधानिक वास्तविकता को बदल नहीं सकता। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोगों और विशेष रूप से युवाओं की प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं।

युवा अब शिक्षा, रोजगार, उद्यमिता, निवेश, पर्यटन और बेहतर अवसर चाहते हैं। वे उस दौर में वापस नहीं जाना चाहते, जब बंद और हिंसा उनकी जिंदगी तथा भविष्य को प्रभावित करते थे। देश की सर्वोच्च अदालत भी फैसला दे चुकी है भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर राजनीतिक दल को संवैधानिक दायरे में अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन ऐसे मुद्दे पर आंदोलन खड़ा करने का कोई उद्देश्य नहीं है, जिस पर संवैधानिक प्रक्रिया पूरी हो चुकी है व देश की सर्वोच्च अदालत भी फैसला दे चुकी है।

राज्य के दर्जे के मुद्दे पर ठाकुर ने कहा कि भाजपा ने अपना रुख स्पष्ट कर रखा है कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा उचित समय पर बहाल किया जाएगा। हालांकि उन्होंने अनुच्छेद 370 और राज्य के दर्जे को अलग-अलग मुद्दे बताया।