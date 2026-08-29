'जनता के अधिकारों के साथ समझौता...', सांसद आगा रूहुल्लाह के इस्तीफे के एलान पर मीरवाइज आया बयान

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। नेशनल कान्फ्रेंस (नेकां) में बढ़ते अंतर्कलह के बीच कश्मीर के मीरवाइज उमर फारूक ने पार्टी नेतृत्व को कठघरे में खड़ा करते हुए जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक हितों और लोगों के अधिकारों को प्राथमिकता देने की नसीहत दी है।

उन्होंने श्रीनगर सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी समेत सभी राजनीतिक नेताओं से कहा कि वे आपसी खींचतान से बाहर निकलकर जम्मू-कश्मीर की पहचान और अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस राजनीतिक संघर्ष करें। आगा रुहल्ला के इस्तीफे के एलान पर क्या बोले मीरवाइज ने नेकां के मौजूदा विवाद पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जिन मुद्दों के नाम पर पार्टी ने जनता से वोट और जनादेश हासिल किया था, वे अब जमीन पर प्रभावी रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए नेकां ने जितना करना चाहिए था, दुर्भाग्य से उतना नहीं किया।



उनकी यह टिप्पणी नेकां के भीतर चल रहे खुले टकराव के बीच आई है। पार्टी सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी लगातार नेतृत्व की नीति पर सवाल उठा रहे हैं। खासकर अनुच्छेद 370 की बहाली समेत जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक स्थिति से जुड़े मुद्दों पर उनका रुख पार्टी नेतृत्व के लिए असहज स्थिति पैदा करता रहा है।