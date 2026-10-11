'दिल्ली में अघोषित इमरजेंसी, रिहा करो वरना'... CJP नेताओं की गिरफ्तारी पर भड़के सोनम वांगचुक, दी खुली चेतावनी

डिजिटल डेस्क, जम्मू। 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका ने सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रोटेस्ट का ऐलान किया था।

दिल्ली पुलिस ने उनके मंसूबे कामयाब होने से पहले ही सभी को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में उन्हें मौका ही नहीं मिला की वो अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करें।

वहीं इसी बात पर नाराजगी जताते हुए लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने दिल्ली में घेराबंदी और लोगों को गिरफ्तार किए जाने की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि अगर 24 घंटे के अंदर सभी लोगों को रिहा नहीं किया गया तो वो भी इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे।

देशभर में लगी है 'अघोषित इमरजेंसी' सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर बोला है कि प्रदर्शन से पहले ही बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई हैं। छात्र नेताओं की, वकीलों की पत्रकारों की, यहां तक की सांसदों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

उन्होंने ऐसा कहा कि लोकतंत्र वाले देश में शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन की अनुमति तो मिलनी ही चाहिए। मगर दिल्ली में हालातों को देख लग रहा है कि जैसे कोई अघोषित आपातकाल या इमरजेंसी लग गई हो। INDIA IN A STATE OF UNDECLARED EMERGENCY... Yesterday when I posted a message appealing for unity & peace in today's protest I had never imagined that the biggest democracy in the world would be under an undeclared EMERGENCY. I was happy there were so many leaders to lead the movement, but I now learn that they have all been arrested. I hope those arrested will be released soon. I will be compelled to consider an Anshan Fast or Padyatra March if they are not released by tomorrow. #JantarMantar #protest #CJP #CEC #sonamwangchuk — Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) October 10, 2026 सभी को कर दिया जाए रिहा वरना होगा आंदोलन सोनम ने सरकार से अपील की है कि सभी गिरफ्तार किए गए नेताओं को रिहा कर दिया जाए और मामले को सुलझा लिया जाए। अगले 24 घंटों में ऐसा नहीं होता है तो मैं भी एक शांतिपुर्ण प्रदर्शन पर विचार करने के लिए मजबूर हो जाऊंगी। सरकार को दी खुली चेतावनी वांगचुक ने सरकार को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो वो भी इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए मजबूर हो जाएंगे। फिर चाहे वो धरना करें, पदयात्रा करें या फिर अनशन पर बैठें। ये लेह में हो या दिल्ली में लेकिन होगी।