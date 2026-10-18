जम्मू में बिना पुलिस वेरिफिकेशन दिया मकान तो खैर नहीं, रिहाड़ी में मकान मालिक पर FIR दर्ज

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू शहर में बिना अनिवार्य पुलिस सत्यापन किरायेदारों को मकान देने वालों पर पुलिस ने नकेल कसना शुरू कर दिया है। अब जम्मू शहर में बिना पुलिस सत्यापन किरायेदारों को मकान देने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है।

रिहाड़ी इलाके में एक मकान मालिक को बिना अनिवार्य पुलिस सत्यापन करवाए कश्मीर निवासी एक व्यक्ति को मकान किराये पर देना भारी पड़ गया। पुलिस ने दर्ज की FIR पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए मकान मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब दरबार मूव से पहले जम्मू पुलिस किरायेदारों के सत्यापन की प्रक्रिया को तेज कर रही है।

अब सत्यापन करवाना है जरूरी पुलिस के अनुसार, रिहाड़ी पुलिस चौकी की टीम जांच और सत्यापन ड्यूटी पर थी। इसी दौरान पता चला कि न्यू प्लाट के रहने वाले अनमोल भारद्वाज ने कुलगाम निवासी सरताज अहमद को रहने के लिए जगह दी थी।