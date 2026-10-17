जम्मू-कश्मीर: ड्यूटी पर शराब सेवन पड़ा भारी, रामबन के ASI को एक महीने नशामुक्ति केंद्र भेजने का आदेश

जागरण संवाददाता, उधमपुर। वर्दी की जिम्मेदारी निभाने में अनुशासन से समझौता करने पर अब उपचार के जरिए सुधार का रास्ता अपनाया जाएगा। ड्यूटी के दौरान शराब सेवन के मामले में रामबन के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) ने एक सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) को एक माह के लिए जिला अस्पताल रामबन के नशामुक्ति केंद्र में भेजने का आदेश दिया है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ड्यूटी के समय नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। ड्यूटी के दौरान शराब पीने पर कार्रवाई आदेश के अनुसार, एसएसपी के संज्ञान में आया था कि संबंधित एएसआई ड्यूटी के दौरान शराब का सेवन कर रहा था। इस संबंध में चिकित्सा अधिकारी ने भी प्रमाणित किया कि शराब सेवन के कारण वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए फिट नहीं है।