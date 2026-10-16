PoK में छिपे बैठे हैं 500 आतंकी, पाकिस्तानी सेना ने दिए हाई-टेक उपकरण; भारतीय सेना मुस्तैद

राज्य ब्यूरो, जम्मू। सीमा पार गुलाम जम्मू-कश्मीर में लांचिंग पैड पर करीब 500 आतंकियों के मौजूद होने की सूचना है। भारतीय एजेंसियों के मुताबिक, आतंकी सर्दियों में जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं।

आतंकियों को 3 से 4 ग्रुपों में बांटा गया है

सुरक्षा बल की निगरानी से बचने के लिए आतंकियों को तीन से चार छोटे समूहों में बांटा गया है। वहीं, सीमा पार से पाकिस्तान और उसके पाले आतंकियों के किसी भी षड्यंत्र का जवाब देने के लिए भारतीय सुरक्षा बल मुस्तैद हैं।