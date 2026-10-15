जम्मू-कश्मीर में 2027 में रिटायर होंगे 35 बड़े अफसर, उमर सरकार ने जारी की JKAS अधिकारियों की लिस्ट

राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू-कश्मीर सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने वर्ष 2027 के दौरान जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा के 35 अधिकारियों की सेवानिवृत्ति को लेकर अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार, संबंधित अधिकारी निर्धारित तिथियों पर नौकरी की आयु पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त होंगे।

सिविल सचिवालय, श्रीनगर से जारी इस अधिसूचना के अनुसारजवानिवृत्त विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इनमें वित्तीय निगम, समाज कल्याण विभाग, पुस्तकालय विभाग, एस्टेट विभाग, कृषि उत्पादन, उद्योग एवं वाणिज्य, शिक्षा, राजस्व, ग्रामीण विकास और सूचना विभागों में तैनात अधिकारी शामिल हैं।