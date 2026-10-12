जम्मू-कश्मीर में उमर कैबिनेट का विस्तार, कौन बनेगा मंत्री और किसकी जाएगी कुर्सी? डिप्टी CM सुरिंदर चौधरी ने किया क्लियर

राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने रविवार को मंत्रियों के इस्तीफे को लेकर चल रही अटकलों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी मंत्री को इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा गया है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट विस्तार या फेरबदल का फैसला पार्टी नेतृत्व और मुख्यमंत्री को लेना है।

नवरात्र के पहले दिन बाहू किले स्थित काली माता मंदिर में माथा टेकने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए चौधरी ने उन खबरों को गलत बताया, जिनमें दावा किया जा रहा था कि प्रस्तावित कैबिनेट फेरबदल से पहले सभी मंत्रियों ने मुख्यमंत्री को अपने इस्तीफे सौंप दिए हैं।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का उपमुख्यमंत्री होने के नाते मैं माता के चरणों में खड़े होकर स्पष्ट कर रहा हूं कि किसी भी मंत्री को इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा गया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में नेशनल कान्फ्रेंस के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री का निर्णय अंतिम होगा।

पुलिस कार्रवाई का उठाया मुद्दा नेतृत्व जिसे मंत्रिमंडल में शामिल करने का फैसला करेगा, उसे शामिल किया जाएगा और जिसे हटाने का निर्णय लिया जाएगा उसे हटाया जाएगा। चौधरी ने मीडिया संस्थानों से राजनीतिक अटकलों को अनावश्यक महत्व नहीं देने की अपील भी की।